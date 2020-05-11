Новое израильское правительство примет присягу 14 мая

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Новое правительство Израиля будет приведено к присяге 14 мая. Об этом сообщается на сайте израильского Кнессета (парламента).

«Спикер Кнессета Бени Ганц объявил, что приведение к присяге нового, 35-го правительства Израиля во главе с [премьер-министром Израиля] Биньямином Нетаньяху ... пройдет 14 мая в 13.00», — указано в сообщении.

Известно также, что изначально инаугурация должна была состояться 13 мая, однако в этот день Израиль посетит госсекретарь США Майк Помпео, он встретится с Нетаньяху и спикером израильского парламента Бени Ганцем.

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