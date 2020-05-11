Путин поручил предусмотреть развертывание госпиталей на масштабных стройках

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Президент России Владимир Путин потребовал до 20 мая подумать о процессах развертывания быстровозводимых госпиталей на масштабных стройках и отдаленных территориях, говорится на сайте Кремля.

Путин дал такое поручение правительству и МЧС. Как отмечается, камину и ведомству нужно рассмотреть возможность оперативного разворачивания полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий на территории России. По его словам, такие методы необходимы для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

«В том числе на территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты, а также на отдаленных, малонаселенных, труднодоступных территориях», — отметил президент.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Общее число зараженных на сегодняшний день в России составляет 221 344. сего с начала пандемии умерли 2009 человек, выздоровели — 39 801.

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