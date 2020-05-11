Путин обсудит на совещании продление нерабочих дней

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/13078093/RIAN_6239186.HR-pic905-895x505-51484.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер государства Владимир Путин на престоящем совещании обсудит ситуацию, связанную с распространением COVID-19 в стране. Об этом пишет ТАССРИА «Новости».

По словам представителя Кремля, он затронет и вопросы продления после 11 мая периода нерабочих дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в России выявлено 209 688 случаев CОVID-19. При этом 34 306 человек выздоровели, 1 915 скончались.