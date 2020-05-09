Путин и Алиев обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Владимир Путин выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал поздравления президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу по случаю праздника», — говорится в сообщении.
Также главы двух государств обсудили проделанную работу против пандемии коронавируса и совместное сотрудничество по данному вопросу и другим аспектам.
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