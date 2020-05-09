Путин: мы непобедимы, пока мы вместе
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Трансляция мероприятия велась в эфире «Первого канала».
Торжественная церемония в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Александровском саду.
Кроме того, глава государства поздравил россиян с Днем Победы. Он добавил, что традиционный Парад Победы пройдет в столице «широко и достойно», когда это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
«Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что заслуги советских солдат невозможно оценить. Также президент объявил минуту молчания в знак памяти погибших в ВОВ.
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