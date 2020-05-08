США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай

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США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

«Одним из основных недостатков Нового договора, среди многих проблем, связанных с ним — является то, что в него не входят китайцы», — сказал Биллингсли.

Он отметил, что Москве важно заключить данный договор, а потому она должна способствовать привлечению Китая к переговорам. По его словам, новое ракетное вооружение КНР должно вызывать «беспокойство русских» не в меньшей степени, чем в Америке.

Ранее Госдепартамент США заявил, что американская администрация изучает возможность продления договора и учитывает позицию России по данному вопросу.

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