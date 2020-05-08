Путин рассказал о попытках «поставить на одну доску» СССР и нацистскую Германию

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в современном мире предпринимаются попытки переписать историю и приравнять ответственность за начало Великой Отечественной войны СССР и нацистской Германии. Соответствующее заявление российский лидер сделал в фильме «Война за память» Андрея Кондрашова, который показали в эфире «России 1».

Он отметил, что такие попытки происходят для того, чтобы заставить Россию оправдаться и чувствовать себя виноватой.

По мнению российского лидера, перепись истории происходит с целью поставить «в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины».

Путин подчеркнул, что граждане России должны испытывать благодарность героям Великой Отечественной войны, которые «добыли для нас эту Победу».

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