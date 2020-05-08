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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА «Новости».

«У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину… Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», — сказал Зеленский.

Ранее Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций после назначения экс-президента республики Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Грузия заявила, что Саакашвили осужден и находится в розыске.

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