Путин поздравил с 9 мая лидеров бывшего СССР, а также народы Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграмы по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам бывшего СССР, а также народам Украины и Грузии, сообщает сайт Кремля.

Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Путин отметил, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом.

Путин назвал священным долгом нынешних поколений сохранить память о тех, кто отстоял свободу родной земли.

Президент подчеркнул, что общая память о подвиге будет способствовать развитию двусторонних отношений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин направил поздравительные телеграммы Джонсону, Трампу и Макрону