Путин поздравил с 9 мая лидеров бывшего СССР, а также народы Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграмы по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам бывшего СССР, а также народам Украины и Грузии, сообщает сайт Кремля.
Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.
Путин отметил, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом.
Путин назвал священным долгом нынешних поколений сохранить память о тех, кто отстоял свободу родной земли.
Президент подчеркнул, что общая память о подвиге будет способствовать развитию двусторонних отношений.
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