Путин и Меркель поздравили друг друга с 75-летием освобождения мира от фашизма
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения мира от фашизма, пишет пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дата имеет символическое значения для России и Германии.
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