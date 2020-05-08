Путин и Меркель поздравили друг друга с 75-летием освобождения мира от фашизма

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения мира от фашизма, пишет пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата имеет символическое значения для России и Германии.

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