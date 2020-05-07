Трамп: Фейковое расследование по РФ мешало сотрудничеству Москвы и Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковое расследование о якобы участии России в результатах американских президентских выборов 2016 года препятствовало развитию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом ТАСС.
Он отметил, что Россия является «очень важной страной».
Глава Белого дома также назвал организованное расследование «историей с обманом вокруг России» и заявил, что оно усложнило процесс выстраивания взаимоотношений двух стран.
«Почему мы не можем вести дела друг с другом?» — добавил Трамп.
Он также уточнил, что обсуждал этот вопрос в рамках телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 мая.
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