Трамп: Фейковое расследование по РФ мешало сотрудничеству Москвы и Вашингтона

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Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковое расследование о якобы участии России в результатах американских президентских выборов 2016 года препятствовало развитию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом ТАСС.

Он отметил, что Россия является «очень важной страной».

Глава Белого дома также назвал организованное расследование «историей с обманом вокруг России» и заявил, что оно усложнило процесс выстраивания взаимоотношений двух стран.

«Почему мы не можем вести дела друг с другом?» — добавил Трамп.

Он также уточнил, что обсуждал этот вопрос в рамках телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 мая.

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