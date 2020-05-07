Трамп пообещал ежедневно тестироваться на коронавирус

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Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы с Майком (Пенсом, вице-президентом США) сдали тест... Мы тестируемся раз в неделю, теперь будем раз в день», — сказал Трамп.

Также он подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом.

«У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом», — уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что у камердинера американского президента Дональда Трампа диагностирован коронавирус.

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