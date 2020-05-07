Путин и Трамп провели телефонный разговор

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/12459067/upload-RTS2JZ07-pic905-895x505-64562.jpg">

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Они положительно оценили совместные действия в этом направлении и договорились о дальнейшей координации. Как отмечается, Трамп предложил направить России медицинское оборудование.

Кроме того, президенты поговорили о состоянии нефтяного рынка и отметили положительный эффект нового соглашения ОПЕК+, которое было заключено, во многом благодаря усилиям России и США.

Путин и Трамп также обменялись поздравлениями в связи с наступающей 75-летней годовщиной Победы.

В Кремле разговор двух лидеров назвали конструктивным и содержательным.

Ранее стало известно, что Трамп поддержал саммит «ядерной пятерки», инициированный Путиным.