Путин и Трамп обсудили по телефону контроль над вооружением
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».
В рамках переговоров лидеры двух стран обсудили предпринимаемые меры борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Кроме того, президенты переговорили о контроле над вооружением. Трамп подчеркнул, что США привержены эффективному контролю с участием России и Китая и готовы к дальнейшим обсуждениям, чтобы избежать «дорогостоящей гонки вооружений».
Президенты США и России также поговорили о предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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