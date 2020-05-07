Трамп наложил вето на запрещающую применение силы против Ирана резолюцию

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Президент США Дональд Трамп наложил право вето на резолюцию конгресса, которая запрещает применять военную силу против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Агентство отмечает, что глава государства наложил вето на закон, принятый обеими палатами конгресса, чтобы ограничить возможность президента начать войну против Ирана.

По словам Трампа, эта резолюция была оскорбительной. Он считает, что документ основывается на «неверном понимании фактов и закона» и настаивает, что ликвидация генерала Ирана Касима Сулеймани была «полностью разрешена (американским) законом».

«Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!» – добавил Трамп.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с инициативой ограничить полномочия Трампа в Иране после того, как 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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