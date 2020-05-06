У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

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Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее парламентарий была госпитализирована с подозрением на ОРВИ.

По словам Кашеваровой, Максимова сейчас проходит лечение от коронавируса в одной из больниц Твери.

«Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от «Единой России», — добавила Кашеварова.

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