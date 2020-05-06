У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
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Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее парламентарий была госпитализирована с подозрением на ОРВИ.
По словам Кашеваровой, Максимова сейчас проходит лечение от коронавируса в одной из больниц Твери.
«Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от «Единой России», — добавила Кашеварова.
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