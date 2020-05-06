Трамп передал Путину сообщение

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Посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину сообщение от американского лидера Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

«Недавно мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» - это хорошая идея», — сказал Салливан.

По его словам, сейчас продолжается обсуждение содержания и организационная составляющая саммита «ядерной пятерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай).

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