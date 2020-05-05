Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске, которая занимается урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом говорится на сайте главы государства.

Делегацию возглавляет экс-президента Украины Леонид Кучма, а вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников значится его заместителем.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

По словам главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, процесс урегулирования ситуации в Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. В связи с этим стане нужно «существенные сдвиги, четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций».

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