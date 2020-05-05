Мадуро заявил о вторжении в Венесуэлу двух охранников Трампа
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Президент Венесуэлы Николас Мадурo заявил, что 4 мая в попытке морского вторжения в страну участвовали двое сотрудников личной охраны лидера США Дональда Трампа. Соответствующее выступление транслировалось на его странице в Twitter.
«Один из задержанных в первых показанияx сообщил, что в группe вторжения находились двa гражданинa США, сотрудники личной охраны президентa США Дональда Трампа», — сказал Мадуро.
На одном из видео после заявления другой задержанный сказал, что американцы сообщили ему о работе на своего президента.
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