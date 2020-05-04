Трамп заявил, что разведка не докладывала ему о короанвирусе до конца января

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Президент США Дональд Трамп опровергнул информацию американских СМИ о том, что разведка предупреждала его об опасности распространения коронавируса в стране еще начале января. Об этом глава США написал на своей странице в Twitter.

«Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, это было прямо перед моим запретом на посещение Китая из Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Он добавил, что в последствии спецслужбы так же не акцентировали внимание на опасности коронавируса для населения страны, а сообщали об этом «только в очень неугрожающей форме».

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что спецслужбы США, начиная с 3 января, неоднократно предупреждали президента об угрозе распространения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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