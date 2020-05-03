Борис Джонсон заявил, что в случае его смерти от коронавируса у правительства был план

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на случай его возможной смерти от коронавируса был разработан план действий. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, правительство готовилось к худшему сценарию, когда он попал в реанимацию.

Кроме того, медики подготовили официальное заявление на случай смерти премьера.

«Я не был в хорошей форме и знал, что был план на случай непредвиденных обстоятельств», — сказал Джонсон.

Также он отметил, что был разочарован тем, что ему не становилось лучше, а лекарства от вируса нет. Тогда врачам пришлось давать ему много кислорода для поддержания жизни.

Борис Джонсон вылечился от коронавируса 27 апреля.

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