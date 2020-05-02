Песков: Путин 9 мая обратится к россиянам и возложит цветы к Вечному огню
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства 9 мая примет участие в мероприятии, посвященном Дню Победы, и обратится к россиянам. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — уведомил Песков.
Ранее стало известно, что 9 мая Путин выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
16 апреля российский президент заявил о переносе парада Победы на неопределенный срок из-за коронавируса.
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