Министры «нормандской четверки» обсудят открытие КПП на линии соприкосновения

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Вопрос открытия контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе будет обсуждаться на предстоящей видеоконференции министров иностранных дел стран «нормандской четверки», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.

Закрытие КПП на линии соприкосновения тяжело переносится жителями восточной части Украины на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил Маас.

Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») состоится 30 апреля. По данным германской стороны, начало переговоров запланировано на 14.00 мск.

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