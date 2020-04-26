Путин считает, что еще рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, российскому лидеру было доложено о мозаике.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — заключил пресс-секретарь.

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