Лавров предвидит новую волну обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров чувствует, что государство в скором времени услышит в свой адрес новую волну обвинений из-за якобы вмешательств в президентские выборы в США, передает «Интерфакс».
Лавров рассказал американскому коллеге Майку Помпео, что Россия уже предвидит такие обвинения, поэтому странам нужно придумать механизм, который будет рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны.
По словам министра, такие предложения «остаются на столе».
«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений <…> Поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами», — вспоминает свой разговор с коллегой Лавров.
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