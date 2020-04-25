Лавров предвидит новую волну обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров чувствует, что государство в скором времени услышит в свой адрес новую волну обвинений из-за якобы вмешательств в президентские выборы в США, передает «Интерфакс».

Лавров рассказал американскому коллеге Майку Помпео, что Россия уже предвидит такие обвинения, поэтому странам нужно придумать механизм, который будет рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны.

По словам министра, такие предложения «остаются на столе».

«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений <…> Поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами», — вспоминает свой разговор с коллегой Лавров.

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