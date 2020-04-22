«Ъ»: Голосование по поправкам к Конституции могут провести летом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/13000141/RIAN_6194085.HR-pic905-895x505-82404.jpg">

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое было запланировано на 22 апреля, вероятно проведут в конце июня — начале июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что в качестве возможных дат голосования рассматривались 24 июня и 8 июля. Однако эти даты выпадают на Парад Победы 1945 года и на День семьи, любви и верности.

Указ же о точной дате голосования должен появиться в конце мая — начале июня, поскольку между выбором для голосования и самой процедурой должно пройти не менее 30 дней.

Ряд источников отметили, что в связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией в стране, обсуждение новой даты идет постоянно.

Один из информаторов подчеркнул, что Кремль хотел бы провести голосование как можно скорее, поскольку если процедура сдвинется к осени, она может пересечься с единым днем голосования 13 сентября.

До этого Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВЦИОМ опубликовал первый прогноз по голосованию о поправках в Конституцию

— Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию