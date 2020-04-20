Песков анонсировал совещание Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин в понедельник, 20 апреля, проведет совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Об этом пишет ТАСС.

Так, глава государства планирует ознакомиться с прогнозами экспертов в отношении дальнейшего развития событий, а также обсудить эффективность предпринимаемых мер и дальнейший режим профилактики.

Песков уточнил, что во встрече примут участие «ведущие эксперты». В их число войдут вирусологи и инфекционисты.

Согласно последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.