Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России

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Российский президент Владимир Путин в понедельник, 20 апреля, проведет совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, на данном совещании Путин ознакомится с прогнозами «ведущих экспертов» по развитию ситуации с коронавирусом в стране, а также обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.

По последним данным, в России выявлено 47 121 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.