Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в борьбе с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/492/12809492/RTX363LC-pic905-895x505-23755.jpg">

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Между главами двух стран в воскресенье, 19 апреля, прошли телефонные переговоры.

«Оба лидера договорились продолжить тесное сотрудничество в духе солидарности НАТО по борьбе с угрозой общественному здоровью и экономике наших стран из-за пандемии коронавируса», — указано в в сообщении.

Отмечается, что Трамп и Эрдоган также обсудили вопросы двусторонних отношений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США от коронавируса скончались больше 40 тысяч человек

— За сутки в Турции зафиксировали 3,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

— «Новая эпоха»: Эрдоган предрек изменения из-за пандемии