Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в борьбе с COVID-19
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Между главами двух стран в воскресенье, 19 апреля, прошли телефонные переговоры.
«Оба лидера договорились продолжить тесное сотрудничество в духе солидарности НАТО по борьбе с угрозой общественному здоровью и экономике наших стран из-за пандемии коронавируса», — указано в в сообщении.
Отмечается, что Трамп и Эрдоган также обсудили вопросы двусторонних отношений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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