МИД КНДР опроверг получение Трампом письма от Ким Чен Ына

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон уведомил, что лидер республики Ким Чен Ын не посылал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее американский лидер заявил, что получил «хорошее письмо» от Ким Чен Ына.

По словам главы МИД КНДР, Трамп мог иметь в виду письма, которые тот получал от главы северокорейской республики до этого.

«В последнее время наше высшее руководство никаких писем президенту США не отправляло», — сказал Ли Сон Гвон.

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