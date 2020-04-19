Путин: ЕАЭС учитывает опыт других объединений и не спешит расширяться
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не стремится к поспешному расширению, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает портал «Вести.Ru».
При интеграционных процессах в других мировых регионах возникает много сложностей, отметил президент. Он добавил, что ЕАЭС учитывает опыт других объединений и не спешит «перепрыгивать через определенные этапы».
По словам Путина, в развитии союза нужно «двигаться постепенно, не спеша», чтобы избежать дополнительных трудностей.
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