Песков: Путин продолжит работать в основном в режиме «онлайн»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что на следующей неделе Владимир Путин будет работать в основном в режиме видеоконференций, передает РИА «Новости».

На следующей неделе (20-26 апреля) у президента запланировано ежедневное проведение совещаний и встреч.

«В своем большинстве в режиме телеконференций», — пояснил Песков.

За последние сутки в России выявили 6060 случаев вируса в 78 регионах России. Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853, выздоровел 3291 пациент, а умер — 361.

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