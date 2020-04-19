Песков: Путин продолжит работать в основном в режиме «онлайн»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что на следующей неделе Владимир Путин будет работать в основном в режиме видеоконференций, передает РИА «Новости».
На следующей неделе (20-26 апреля) у президента запланировано ежедневное проведение совещаний и встреч.
«В своем большинстве в режиме телеконференций», — пояснил Песков.
За последние сутки в России выявили 6060 случаев вируса в 78 регионах России. Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853, выздоровел 3291 пациент, а умер — 361.
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