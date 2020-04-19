Лукашенко: Белоруссия выбрала правильную тактику в борьбе с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусом, цитирует «БелТА».

Лукашенко посетил храм в Смолевичском районе и поразмышлял о пути страны в противодействии COVID-19. По его словам, Белоруссия пока ни в чем не ошиблась.

«Белорусы поступили правильно», — отметил политик.

Он убежден, что белорусы пройдут этот период достойно.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, свыше 161 тыс. умерли.

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