Лукашенко: Белоруссия выбрала правильную тактику в борьбе с коронавирусом
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусом, цитирует «БелТА».
Лукашенко посетил храм в Смолевичском районе и поразмышлял о пути страны в противодействии COVID-19. По его словам, Белоруссия пока ни в чем не ошиблась.
«Белорусы поступили правильно», — отметил политик.
Он убежден, что белорусы пройдут этот период достойно.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, свыше 161 тыс. умерли.
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