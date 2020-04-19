Путин заявил, что Россия анализирует опыт борьбы с коронавирусом других стран

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внимательно анализирует опыт борьбы с коронавирусом других государств, цитирует его пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что российская сторона активно взаимодействует с иностранными коллегами, видит, что происходит и знает про риски.

«Знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что РФ имеет все меры по защите жизни и здоровья граждан.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 млн, выздоровели более 600 тыс. пациентов, умерли — 160 784.

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