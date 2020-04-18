Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация «Би-Би-Си» предвзято освещает события в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Все, тотально все, что идет о России... — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности», — отметила Захарова.

По ее словам, речь идет об тенденциозности, предвзятости и ангажированности материалов корпорации.

При этом она отметила, что о самой Великобритании новостей недостаточно.

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