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Президент Владимир Зеленский, говоря о том, что страна хочет «вернуть» Донбасс после «выхода войск», вероятно, имеет в виду уничтожение народа самопровозглашенных народных республик. С таким мнением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее украинский политик заявил, что Киев намерен «вернуть» Донбасс после того, как из этого региона «выйдут войска».

Он напомнил, что войска в Донбассе — это простые граждане: врачи, учителя и шахтеры. Они взяли в руки оружие, чтобы защитить дома от «Правого сектора» (организация запрещена в России)*.

«Если Зеленский говорит, что «войска уйдут», то он подразумевает, что нужно уничтожить народ Донбасса», — цитирует Водолацкого РИА «Новости».

Также депутат выразил сомнения, что Зеленский сможет победить сопротивление жителей Донбасса, которые не хотят пускать на свою землю националистов.

«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.

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