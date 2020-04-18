Путин поручил ежедневно прогнозировать число заболевших коронавирусом в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать прогнозы по числу россиян, которые могут заразиться коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Путин поручил кабмину за два дня обеспечить формирование краткосрочного прогноза.
Отмечается, что он также потребовал ежедневно отчитываться о прогнозах.
Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.
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