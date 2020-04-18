Путин продлил действие истекающих российских паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин продлил срок действия российских паспортов и водительских прав, которые уже считаются недействительными или их срок истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Руководствуясь статьей 80 Конституции РФ постановляю признать действительными <...> паспорт <...> и российское национальное водительское удостоверение», — говорится в документе.

Также президент поручил МВД страны установить порядок и сроки замены документов.

Отмечается, что такое решение было принято с целью предупреждения дальнейшего распространения COVID-19.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 18 апреля.

Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.

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