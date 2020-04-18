Украинская телеведущая попросила Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, также заявив, что глава государства некомпетентен и должным образом не реагирует на ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом она сказала в видеоролике, опубликованном в ее Facebook.

По ее мнению, роль, которую Зеленский сейчас играет, он «исполняет не очень талантливо». Журналистка считает, что гораздо успешнее у нынешнего украинского лидера получалось показывать алчных политиков в телешоу «Квартал 95».

«Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно,» – сказала Егорова.

Журналистка также призвала Зеленского «закончить этот фарс», который, по ее словам, глава Украины «играет для всей страны и для всего мира».