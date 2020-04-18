Зеленский исключил вспышку недоверия к нему и власти на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в стране не случится вспышки недоверия к нему или к власти в целом. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Украинский лидер в этой связи отметил, что не думает о рейтингах.

«Являются ли они показателем доверия к лидеру? Если говорить о доверии к лидеру, то мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56%», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что доверие к нему сейчас «намного больше», чем это было после первого тура президентских выборов на Украине, прошедших в 2019 году.