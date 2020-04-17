Путин обсудил с Макроном ситуацию с COVID-19

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Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры рассказали друг другу о мерах по борьбе с COVID-19, предпринимаемых в своих странах.

На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 2 млн 200 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.