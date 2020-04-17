Украинский политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

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Президент Украины может спешно покинуть страну, если сделка о выдаче кредита от Международного валютного фонда (МВФ) сорвется. С таким предположением выступил киевский политолог Михаил Погребинский в эфире NewsOne.

Свои мысли он объяснил тем, что доходная часть бюджета Украины на сегодняшний день состоит на две трети из «заимствований», поэтому без кредита МВФ граждане не смогут получить пенсии и зарплаты.

«Президенту Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны», — полагает Погребинский.

31 марта Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года. В законопроекте говорится, что до 2024 года не более 100 гектаров в одни руки могут приобретать только физические лица, а с 2024 года землю могут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров в руки. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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