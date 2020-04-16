Парад Победы перенесен
Президент России Владимир Путин объявил о решении перенести парад Победы на Красной площади в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».
Он пояснил, что готовить парад нужно начинать уже сейчас, а в связи с эпидемиологической системой риски очень высоки.
«И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — произнес глава государства.
Переменой графика подготовки к параду в Москве и регионах займутся Минобороны, а также руководители силовых ведомств.
В заключении глава государства добавил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся как только отступит угроза COVID-19.
До этого российские ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой перенести на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что такое предложение возникло из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации.