Парад Победы перенесен

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Президент России Владимир Путин объявил о решении перенести парад Победы на Красной площади в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что готовить парад нужно начинать уже сейчас, а в связи с эпидемиологической системой риски очень высоки.

«И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — произнес глава государства.

Переменой графика подготовки к параду в Москве и регионах займутся Минобороны, а также руководители силовых ведомств.

В заключении глава государства добавил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся как только отступит угроза COVID-19.

До этого российские ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой перенести на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что такое предложение возникло из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации.