Си Цзиньпин и Путин обсудили ситуацию с коронавирусом
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в четверг, 16 апреля, заявил, что Москва и Пекин должны вместе противостоять политизации пандемии коронавируса и «развешиванию ярлыков». Об этом сообщает РИА «Новости».
Китайский лидер во время беседы выразил уверенность, что Россия сможет быстро взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а также восстановить экономическое развитие.
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