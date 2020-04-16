Представитель ВОЗ в России оценила прекращение финансирования со стороны США

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) справится с приостановкой финансирования со стороны США, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

ВОЗ является межгосударственной организацией, ее на добровольной основе финансируют и другие страны, напомнила Вуйнович. Она подчеркнула, что все страны имеют для организации одинаковое значение.

При этом Вуйнович подчеркнула, что в условиях пандемии коронавируса нового типа секретариат ВОЗ прилагает большие усилия, чтобы каждая страна имела доступ к необходимым сведениям.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ.

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