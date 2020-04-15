В МИД РФ заявили о попытке США разыграть карту переписывания истории в свою пользу

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о «заметных» попытках США разыграть карту переписывания истории в свою пользу. Об этом он заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

Он подчеркнул, что происходит осознанное занижение роли Красной Армии в период Великой Отечественной войны «в победе над общим врагом».

Замглавы МИД напомнил о решении Нюрнбергского трибунала и указал на то, что происходит «поддакивание» тем сторонам, которые при обсуждении вопроса «ответственности за развязывание ВОВ» «ставят на одну доску Москву и Берлин».

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