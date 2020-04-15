В МИД оценили решение Трампа остановить финансирование ВОЗ как «удар под дых»

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает журнал «Международная жизнь».

По его мнению, такой шаг является «недостойным приемом».

Он отметил, что в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19 несвоевременно ставить вопрос «относительно того, правильно действует ВОЗ или нет».

Рябков подчеркнул, что с учетом эпидемиологической ситуации такое решение Трампа является «ударом под дых».

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