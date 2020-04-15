Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА «Новости».

«Это, без преувеличения, вопрос безопасности нашей страны, причем как текущей, так и на будущее», — сказал Медведев.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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