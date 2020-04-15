Глава ВОЗ оценил решение США приостановить финансирование организации

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус после решения президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования организации заявил, что ВОЗ сосредоточена на работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы не можем терять время. ВОЗ сконцентрирована только на работе с целью помочь всем людям спасать жизни и остановить пандемию COVID-19», — написал Гебрейесус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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