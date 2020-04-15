Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает сайт Кремля.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе таджикистанской стороны.

Лидеры государств обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса. Рахмон поблагодарил Путина за оказание гуманитарной помощи республике.

Кроме того, были затронуты вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

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